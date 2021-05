"Kłamstwo przeplatane megalomanią". Niedzielski o słowach Trzaskowskiego

Prezydent Warszawy, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej Rafał Trzaskowski wziął udział w organizowanym zdalnie przez amerykański think-tank Atlantic Council panelu dotyczącym reakcji władz lokalnych na epidemię koronawiursa SARS-CoV-2.

Prezydent Warszawy mówił, że między władzami samorządowymi a centralnymi były napięcia, "szczególnie w Polsce, gdzie nasz konserwatywny rząd nas nie lubi, by ująć to łagodnie".

- Na początku (epidemii) był chaos i rozumieliśmy to, ponieważ wszyscy byli przytłoczeni, zatem zdecydowaliśmy się działać w porozumieniu z rządem - powiedział.

Trzaskowski zaznaczył, że to rząd jest odpowiedzialny w sytuacjach nadzwyczajnych i to rząd ma dostęp do wszelkich informacji.

- Ale później, podczas drugiej i trzeciej fali zdecydowaliśmy się wziąć odpowiedzialność w nasze ręce. Ja sam jestem odpowiedzialny za jedenaście szpitali. Zaczęliśmy kupować sprzęt, sami zdobywać respiratory. Teraz jest wielka sprawa szczepień, więc organizujemy własne punkty, stadiony, gdzie można dokonywać szczepień - oświadczył Rafał Trzaskowski.