Paszporty covidowe. Węgry złożyły Polsce propozycję

- Jeśli szczepionkami zapewnimy ludziom bezpieczeństwo, realistyczny stanie się powrót do normalności. Dlatego właśnie otworzyliśmy ponownie usługi dla już zaszczepionych, którzy są bezpieczni i mogą ochronić innych - oświadczył.

Pytany o stanowisko polskiego rządu w sprawie paszportów covidowych premier Mateusz Morawiecki mówił pod koniec kwietnia, że "po naszej stronie ostatecznych decyzji jeszcze nie ma". - Ale zwracam uwagę na to, że to właśnie ze strony innych państw członkowskich może nastąpić bardzo jednoznaczna presja na wdrożenie pewnych rozwiązań - stwierdził.

- Mam nadzieję, że osoby w pełni zaszczepione będą mogły bez ograniczeń podróżować po Europie i świecie. Podpisaliśmy już w tej kwestii dwustronne porozumienia z pięcioma krajami – Słowenią, Chorwacją, Serbią, Czarnogórą i Bahrajnem - dodał.

Szef węgierskiej dyplomacji powiedział, że zaproponował szefom MSZ państw Grupy Wyszehradzkiej stworzenie takiego porozumienia w ramach grupy V4. - Czemu nie pozwolić w pełni zaszczepionym obywatelom Grupy Wyszehradzkiej podróżować bez ograniczeń w ramach krajów grupy? - zapytał.

Na pytanie o reakcję ministrów Szijjarto odparł, że są oni "otwarci". - Uznali, że to dobry pomysł. Muszą to skonsultować z ministrami zdrowia. My podjęliśmy już decyzję i w razie wzajemności jesteśmy gotowi uznawać certyfikaty szczepień wystawiane przez Polskę, Czechy i Słowację - zadeklarował w Polsat News polityk.