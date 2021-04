Indie: Kolejna doba z rekordową liczbą zakażeń w Indiach

Liczba zgonów chorych na COVID-19 wzrosła w Indiach w ciągu doby o 3 498 - podał resort zdrowia Indii.

Łącznie w Indiach zmarło jak dotąd 204 832 chorych na COVID-19.

Indyjski system ochrony zdrowia załamuje się pod naporem liczby chorych na COVID-19 trafiających do szpitali. W placówkach brakuje tlenu do podawania zakażonym. Generatory tlenu oraz inny sprzęt medyczny płyną do Indii z całego świata.