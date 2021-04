Skierowanie na szczepienie przeciwko COVID-19 straciło ważność. Co zrobić?

Wszystkim osobom w wieku 80+ e-skierowania na szczepienie przeciwko COVID-19 wystawione zostały 13 stycznia. W związku z tym, że ważne są one 90 dni, straciły już swoją ważność.

„Pamiętaj, że jeżeli masz już termin szczepienia, na który umówiłeś/aś się, kiedy Twoje e-skierowanie było ważne, nie musisz nic robić. Twoje e-skierowanie jest dalej ważne aż do zakończenia całego cyklu szczepienia. Jeśli jednak anulujesz swoją wizytę lub punkt szczepień to zrobi, gdy Twoje e-skierowanie jest już po terminie, to wówczas nie umówisz się od razu na nowy termin” - czytamy na stronie internetowej ministerstwa zdrowia.

Jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, należy poczekać, aż Centrum e-zdrowia ponownie wystawi e-skierowanie na szczepienie. Na bieżąco monitorowane jest, czy są seniorzy, którzy potrzebują nowego e-skierowania.

Począwszy od 18 kwietnia, przez 3 dni, anulowane i ponowne wystawiane są e-skierowania dla osób w wieku od 70 do 79 lat. Wszystko odbywa się według tych samych zasad, które przedstawione zostały powyżej (Skierowania te były wystawiane w dniach 19 – 21 stycznia 2021).

E-skierowania ozdrowieńców, które wygasły, zostaną wystawione ponownie po 90 dniach od daty pozytywnego wyniku testu na koronawirusa.