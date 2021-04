Adam Niedzielski: Mylne wrażenie, że apogeum koronawirusa za nami

Minister ostrzegł jednocześnie przed mylnym wrażeniem, że mamy za sobą apogeum epidemii. - W tej chwili to apogeum ma miejsce w szpitalach. To szpitale są bardzo obciążone, nawet można powiedzieć przeciążone liczbą chorych, osób hospitalizowanych - powiedział.

Niedzielski został również zapytany o to, kiedy Polacy mogą spodziewać się powrotu do normalności. - Jak będziemy mieli duże zaszczepienie, to wtedy z większą pewnością, większą odwagą będziemy mogli wracać do normalności. Na pewno nie będzie się to działo z dnia na dzień. To będzie stopniowe przywracanie normalności. Mam nadzieję, że chociażby przedszkola, szkoły, przynajmniej częściowo, to jeszcze nawet w perspektywie kwietnia - odpowiedział.