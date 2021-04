Amantadyna w terapii COVID-19. Wkrótce pierwsze wyniki badań

W środę minister zdrowia ogłosił, że rząd przedłużył do 25 kwietnia okres obowiązywania ograniczeń praw obywatelskich i swobody prowadzenia działalności gospodarczej, wprowadzanych przez gabinet Mateusza Morawieckiego w związku z koronawirusem SARS-CoV-2. Od 19 kwietnia dzieci będą mogły wrócić do żłobków i przedszkoli. Możliwe będzie uprawianie sportu na świeżym powietrzu. Obecny zakaz prowadzenia działalności hoteli i obiektów noclegowych będzie obowiązywał co najmniej do 3 maja.

Dowiedz się więcej: Rząd przedłużył obostrzenia. Ruszą żłobki i przedszkola

Na konferencji prasowej Adam Niedzielski został zapytany o amantadynę, która przez część osób zakażonych koronawirusem bywa stosowana w terapii COVID-19. Badania kliniczne, które mają sprawdzić, czy amantadyna może być używana w leczeniu pacjentów zakażonych SARS-CoV-2 rozpoczęły się w 391 dniu epidemii w Polsce.

- Agencja Badań Medycznych, która na moje polecenie zleciła przeprowadzenie badań klinicznych poinformowała mnie, że w ciągu dwóch tygodni będą pierwsze wyniki. Te wyniki będziemy na forum Rady Medycznej dyskutowali - oświadczył minister zdrowia.

Adam Niedzielski ocenił, że temat amantadyny budzi "bardzo dużo" emocji.