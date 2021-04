PILNE Koronawirus w Polsce. 7 283 nowe zakażenia, 101 osób nie żyje

Nowe zakażenia potwierdzono u mieszkańców następujących województw: śląskiego (1171), mazowieckiego (1100), dolnośląskiego (747), wielkopolskiego (720), małopolskiego (671), łódzkiego (414), pomorskiego (383), zachodniopomorskiego (356), kujawsko-pomorskiego (342),świętokrzyskiego (249), podkarpackiego (229), lubuskiego (198), opolskiego (194), lubelskiego (166), podlaskiego (135), warmińsko-mazurskiego (103). 105 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Oznacza to spadek tydzień do tygodnia o 39,4 proc. To zarazem najmniejsza liczba potwierdzonych zakażeń od 8 marca, gdy potwierdzono ich 6170.