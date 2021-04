Koronawirus. Premier pytany o zamieszanie ze szczepieniami: Przyspieszamy

- Na kilka godzin wstrzymujemy rejestrację grupy między 40 a 59 rokiem życia na szczepienia na COVID-19 - mówił na konferencji ok. 10 szef KPRM Michał Dworczyk. Jak wyjaśnił doszło do usterki w systemie rejestracji na szczepienie w wyniku której przedstawiciele tej grupy wiekowej mogli zapisać się na szczepienie już w kwietniu, a nie - jak zakładano - dopiero w drugiej połowie maja.

Po tym jak na konferencji z udziałem premiera Morawieckiego i wicepremiera Jarosława Gowina padło kolejne pytanie na ten temat, premier odparł, że może powiedzieć iż "przyspieszamy z programem szczepień".

- To jest dobra wiadomość. Tak jak wspomnieliśmy dwa dni temu mamy w I kwartale 6 mln szczepień, a do końca II kwartału co najmniej 20 mln szczepień. Już wczoraj uzyskaliśmy informację o pozyskaniu co najmniej miliona dodatkowych szczepionek - stwierdził.

- Trzeba jeszcze kilka tygodni poczekać, aż to przełoży się na sytuację w gospodarce - dodał.

Na zadane w czasie konferencji pytanie czy nadal ma zaufanie do szefa KPRM premier nie odpowiedział.