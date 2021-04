Dworczyk: System działa. Spowalnia go liczba chętnych

Obecnie mogą się rejestrować osoby w wieku od 40 do 59 lat, te, które w styczniu zgłosiły chęć zaszczepienia się.

Dworczyk ostrzegł, że obciążenie serwerów jest duże - loguje się około 500 osób na sekundę, więc system może działać wolniej.

Minister @michaldworczyk w #KPRM: Jest bardzo duże obciążenie systemów informatycznych. Obciążenie profilu zaufanego to ok. 500 osób na sekundę próbujących się logować. Prosimy, żeby korzystać z tych kanałów: infolinia 989, e-rejestracja na https://t.co/GG1JCzB77Q lub SMS. — Kancelaria Premiera (@PremierRP) April 2, 2021

Koordynator powtórzył, że to spowolnienie szczepień osób 60+ zwolniło miejsca dla osób młodszych. Namawia jednak seniorów do skorzystania ze szczepionki, jako że to oni są najbardziej narażeni na ciężki przebieg Covid-19. Osoby 60+, które mają wyznaczony termin majowy, mają zostać przesunięte na kwiecień.

Minister @michaldworczyk w #KPRM: Rejestracja została wznowiona dla wszystkich osób. Przede wszystkim dla osób 60+, które namawiamy do zapisywania się na terminy, których mamy teraz bardzo dużo. — Kancelaria Premiera (@PremierRP) April 2, 2021

Rząd chce, by w pierwszym pełnym tygodniu po świętach tempo szczepień utrwaliło się na poziomie miliona tygodniowo.

Dworczyk zapewnił, że o godzinie 10:00 automatyczny system zacznie dzwonić do 40-latków, którzy błędnie zostali zakwalifikowani na terminy kwietniowe, z propozycją nowych terminów na maj.

Pytany o wczorajszy chaos w akcji szczepień i o to, czy osoby odpowiedzialne poniosły z tego powodu jakieś konsekwencje, Dworczyk mówił, że była to wypadkowa wielu drobnych działań, ale odpowiedzialny za całość akcji szczepień jest właśnie on.