Przekonać do masek. Administracja Bidena organizuje konkurs

- Dzięki temu konkursowi chcemy zaangażować ludzi w całym kraju w opracowanie nowych masek, które będą zarówno skuteczne, jak i wygodne. To pomoże nam kontrolować COVID-19 i być lepiej przygotowanym na przyszłe sytuacje kryzysowe związane ze zdrowiem publicznym - dodała.

Wiele osób stara się unikać masek, ponieważ oddychanie przez nie może być niewygodne. Mogą zaparować okulary, utrudniać rozmowę z innymi. I nie zawsze dobrze przylegają do twarzy.

Do tej pory w Stanach Zjednoczonych podano ponad 165 milionów szczepionek, ale maski pozostają priorytetem dla rządu.

Uczestnicy konkursu mają czas do 21 kwietnia, aby zgłosić innowacyjne pomysły, które pomogą wyeliminować powszechne zastrzeżenia związane z noszeniem masek, a jednocześnie zapewnią skuteczną ochronę przed koronawirusem.

W pierwszej fazie konkursu wyłonionych zostanie do 10 zwycięzców, którzy podzielą się nagrodą w wysokości 100 000 dolarów, a każda z osób zabierze do domu do 10 000 dolarów.

Maski będą oceniane na podstawie ich skuteczności, oporu przepływu powietrza, dopasowania i innych metod testowych w zależności od projektu.

W drugiej fazie konkursu będą przedstawiane prototypy. Wyłonionych zostanie pięciu zwycięzców, którzy podzielą się nagrodą w wysokości 400 000 dolarów.