Niemcy: Więcej swobody dla zaszczepionych

- Osoby, które zostały zaszczepieni, mogą bez żadnych dodatkowych badań udać się na spotkanie lub do fryzjera. Również osoby w pełni zaszczepione nie muszą już przechodzić kwarantanny - powiedział minister Spahn w rozmowie z "Bild am Sonntag".

- Każdy, kto został w pełni zaszczepiony, może w przyszłości być traktowany jak osoba, która uzyskała negatywny wynik testu - zapowiedział Spahn.

Dodał, że wiedza ta zostanie wykorzystana podczas rozmów z przedstawicielami landów.

Według gazety rozporządzenie ma zostać wprowadzone w życie w najbliższych tygodniach, kiedy to potwierdzenia szczepienia może wystarczyć np. do dokonania rezerwacji w hotelu. Nie jest jednak jeszcze jasne, czy dotyczy to również osób, które wyleczyły się z Covid-19.