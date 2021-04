Koronawirus. Reuters: Liczba zgonów związanych z COVID przekroczyła 3 mln

Jak wylicza Reuters liczbę 2 mln zgonów chorych na COVID-19 osiągnięto po ponad roku pandemii. Kolejny milion zgonów przybył w ciągu ok. trzech miesięcy.

Europa jest regionem, w którym wykryto największą liczbę zgonów chorych na COVID-19 na świecie (blisko 1,1 mln). 60 proc. z tych zgonów przypada na Wielką Brytanię, Rosję, Francję, Włochy i Niemcy.

Krajem z największą liczbą zgonów chorych na COVID-19 na świecie są USA, na które przypada ok. 19 proc. wszystkich zgonów zakażonych (w liczbach bezwzględnych to ok. 555 tysięcy zgonów).

Jak dotąd na COVID-19 zaszczepiono co najmniej 370,3 mln osób - 4,75 proc. populacji Ziemi.