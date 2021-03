Kiedy otwarcie Węgier? Premier Viktor Orban stawia warunek

- Jeśli chodzi o datę ponownego otwarcia, możemy powiedzieć, że zanim wszystkie osoby w wieku powyżej 65 lat, które się zarejestrowały, zostaną zaszczepione, nie możemy znieść obostrzeń. Inne rozwiązanie oznaczałoby kłopoty - powiedział we wtorek premier Viktor Orban.

Węgry wyprzedziły w poniedziałek Czechy pod względem najgorszego na świecie wskaźnika zgonów na w przeliczeniu na mieszkańca w ciągu ostatnich siedmiu dni - wynika z danych Our World in Data.

Węgry odnotowały we wtorek 252 zgony wśród osób zakażonych koronawirusem. Wcześniej władze informowały o gwałtownym wzroście liczby pacjentów w szpitalach oraz pacjentów na oddziałach intensywnej terapii. Obecna sytuacja spowodowała, że system opieki zdrowotnej jest na granicy wydolności.

Trzecia fala pandemii pokrzyżowała wstępny plan Orbana, zakładający stopniowe otwieranie gospodarki od końca marca i początku kwietnia. Częściowa blokada obowiązująca od listopada została rozszerzona o zamknięcie szkół i przedszkoli.

Węgierska Izba Lekarska ostrzegła w poniedziałek obywateli, by ograniczyli zakupy do jednego razu w tygodniu, jeśli to możliwe, unikali transportu publicznego i odłożyli na później wszelkie nieistotne podróże krajowe. "Większość oddziałów szpitalnych służy teraz jako oddziały covidowe, oddziały intensywnej terapii są przeciążone, sale operacyjne są zamykane, a nawet respiratory są używane przez zakażonych pacjentów walczących o życie" - przekazano.