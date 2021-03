Obostrzenia. Prof. Gut: Luzowania nie będzie, nie ma powodu

W Polsat News wirusolog prof. Włodzimierz Gut był pytany, czy możliwe jest, że dobowa liczba dodatnich wyników testów osiągnie 40 tys. - Jak oglądałem zabawy w klubach przed lockdownem, to nie ma żadnego problemu - odparł. Dodał, że w Czechach notowano blisko 20 tys. zakażeń, a to kraj o mniejszej liczbie ludności.

W czwartek rząd Mateusza Morawieckiego ma ogłosić kolejne obostrzenia. Nieoficjalnie mówi się o możliwości zamknięcia żłobków i przedszkoli, zamknięcia większego obszaru handlu i usług oraz ograniczenia przemieszczania się obywateli. Jakie decyzje zostaną podjęte?

- Obostrzenia to wypadkowa sytuacji epidemiologicznej, gospodarczej oraz społecznej, więc bardzo mi trudno powiedzieć. Na pewno nie będzie to poluzowanie, ponieważ nie ma ku temu powodu - powiedział prof. Gut.

- Trend (rozwoju epidemii - red.) zahamować mogą obostrzenia przestrzegane; jeśli nie będą przestrzegane, nie zahamujemy żadnego trendu - zaznaczył wirusolog.

Prof. Gut mówił, nie wskazując na źródło danych, że wiosną ubiegłego roku obostrzeń przestrzegało 82 proc. osób w Polsce, a teraz 40 proc. ich nie przestrzega.

- Wirus się szerzy cały czas w ten sam sposób, na drodze kontaktu człowiek-człowiek - podkreślił. Jego zdaniem, wzrost liczby zakażeń to efekt zlekceważenia "tych podstawowych zasad" przez znaczny odsetek społeczeństwa oraz wstrzymywanie wizyty lekarskiej przez osoby, u których wystąpiły objawy mogące być przejawem COVID-19.

- Pamiętajmy, jak idziemy do lekarza czeka nas izolacja, osoby z kontaktu - kwarantanna, ale my przestajemy zakażać. Jak nie idziemy, wmawiamy sobie, że to nie jest covid, to zakażamy nie jeden dzień przed wykryciem, tylko przez kilka kolejnych dni i w ten sposób zwielokrotniamy możliwość zakażenia innych ludzi - przekonywał Włodzimierz Gut.