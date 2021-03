Prezydent Radomia: Zawieszenie dyrektora szpitala to decyzja polityczna

- Szpitale tymczasowe powstawały po to, aby pomóc w walce z pandemią w trakcie rozwijania się trzeciej fali - powiedział w środę minister zdrowia Adam Niedzielski.

- Z kilku miejsc docierają do nas sygnały o trudnej współpracy wojewodów z lokalnymi samorządami, dyrektorami szpitali, a to nie jest czas, który możemy przeznaczać na takie niesnaski - mówił Niedzielski wskazując, że taka sytuacja miała miejsce w Radomiu.

Szef resortu zdrowia przekazał, że "nie do zaakceptowania" z jego perspektywy jest brak możliwości otwierania szpitala tymczasowego jeśli jest taka potrzeba. - Dlatego podjąłem decyzję, aby zawiesić dyrektora szpitala miejskiego (Marka) Pacynę w pełnieniu obowiązków a jednocześnie powołać pełnomocnika - poinformował minister zdrowia.

W ocenie prezydenta Radomia taka decyzja jest skandaliczna. - Sformułowane w uzasadnieniu zarzuty są bezpodstawne. Zarówno władze miasta, jak i dyrekcja szpitala na każdym etapie pandemii współpracowały z wojewodą, by zapewnić pacjentom chorym na COVID-19 jak najlepszy dostęp do świadczeń zdrowotnych - powiedział Radosław Witkowski cytowany przez Onet.pl

- Najwyraźniej panu ministrowi potrzebny był ktoś, na kogo można by przerzucić odpowiedzialność za narastający problem braku miejsc w szpitalach dla pacjentów chorych na COVID-19. A przypominam, że to my, dwa tygodnie temu, otwarcie sprzeciwialiśmy się decyzji wojewody, który tuż przed nadejściem trzeciej fali pandemii zdecydował o likwidacji ponad stu łóżek covidowych w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym – mówił prezydent miasta.

- Decyzja ministra ma absolutnie polityczny charakter. Jak się bowiem okazało, dla pana ministra jednym z argumentów w tej konkretnej sprawie była także moja przynależność polityczna. Uważam, że w czasie kiedy na szali jest ludzkie zdrowie i życie, wprowadzanie do dyskusji takich elementów, jest nieetyczne i zwyczajnie nie na miejscu - dodał.