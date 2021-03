Koronawirus. EMA rekomenduje zatwierdzenie nowej szczepionki w UE

Będzie to czwarta szczepionka na COVID-19 dopuszczona do użycia w Unii Europejskiej - po szczepionkach Pfizer/BioNTech, Moderny, AstraZeneki.

W odróżnieniu od tych trzech szczepionek szczepionka Johnson&Johnson jest szczepionką jednodawkową.

Szczepionkę tego koncernu dopuszczono już wcześniej do użycia w USA.

?? EMA has just recommended granting a conditional marketing authorisation for #COVID19vaccine Janssen to prevent #COVID19 in people from 18 years of age.

