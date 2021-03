Koronawirus. Sondaż: Czy Unia Europejska zawiodła ws. szczepionek na COVID?

W piątek pojawiła się informacja, że do Polski trafi o 550 tys. szczepionek koncernu AstraZeneca mniej, niż wynikało to z wcześniejszego, już i tak zredukowanego wobec pierwotnych zobowiązań harmonogramu dostaw.

Cała UE w pierwszym kwartale 2021 roku ma otrzymać od koncernu AstraZeneca 30 mln dawek - to jedna trzecia pierwotnych zobowiązań koncernu wobec UE w tym okresie.

Zmniejszenie dostaw szczepionek AstraZeneca do UE w pierwszym kwartale było przedmiotem sporu między Brukselą a władzami brytyjsko-szwedzkiego koncernu.

Łącznie AstraZeneca ma dostarczyć państwom UE 300 mln szczepionek do końca 2021 roku. Od kwietnia do czerwca do UE ma trafić 180 mln dawek tych szczepionek.

Wcześniej ograniczone zostały też czasowo dostawy do UE szczepionki Pfizer/BioNTech. Koncern tłumaczył to koniecznością zwiększenia mocy produkcyjnych w swoich zakładach, co wymagało tymczasowego ograniczenia produkcji.

W efekcie problemów z dostępnością szczepionek tempo szczepień w UE uznawane jest za niezadowalające, a niektóre kraje (Węgry, Słowacja, Czechy), zdecydowały się na rozpoczęcie stosowania szczepionek z Rosji i Chin (te ostatnie tylko na Węgrzech), które nie zostały dopuszczone do użycia w całej UE.