Horban: Pesymistyczny wariant to 40 tys. zakażeń dziennie Fotorzepa, Jakub Czermiński

Optymistyczny wariant to skala zakażeń zbliżona do jesiennej - dwadzieścia kilka tysięcy dziennie. Pesymistyczna - to 50-60 proc. więcej - mówił w "Rozmowie Piaseckiego" prof. Andrzej Horban, główny doradca premiera ds. pandemii.