KE pod presją. Może inaczej zatwierdzać szczepionki

Rozważane przez Komisję Europejską przejście byłoby dużą zmianą w podejściu do zatwierdzania szczepionek. Wiązałoby się to wprowadzenie procedury, która do tej pory była uważana za niebezpieczną.

Do tej pory tego rodzaju procedury były wprowadzane wyłącznie na szczeblu krajowym i dotyczyły m.in. leków dla nieuleczalnie chorych pacjentów, w tym na terapie nowotworowe.

Potencjalna zmiana proponowana jest w momencie, gdy władze Unii Europejskiej są krytykowane za powolne wprowadzanie szczepionek, co przełożyło się na wolniejszą akcję szczepień niż np. w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii.