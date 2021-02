Mariusz Błaszczak: Była presja, by otwierać. Nie ignorujemy zagrożeń

W poniedziałek szef KPRM Michał Dworczyk poinformował, że uzyskał dodatni wynik testu na obecność koronawirusa. Zapowiedział, że w najbliższym czasie będzie pracował w trybie zdalnym.

- Pracujemy przede wszystkim zdalnie, posiedzenia Rady Ministrów odbywają się przy pomocy łączy internetowych, a więc to podstawowa forma naszej pracy, życzę szybkiego powrotu do zdrowia ministrowi Dworczykowi - powiedział w rozmowie z radiową Jedynką szef MON Mariusz Błaszczak.

Mówiąc o kolejnym wzroście zakażeń koronawirusem, minister powiedział: To niewątpliwie niepokoi, przypomnę, że była dość duża presja na to, żebyśmy rozluźniali, żebyśmy otwierali, bardzo uważnie przyglądamy się temu, co się dzieje, wyciągamy wnioski.