Koronawirus. Holandia: Sąd nakazał rządowi znieść godzinę policyjną

Sędzia sądu w Hadze przychylił się do roszczenia fundacji viruswaarheid.nl.

Godzina policyjna obowiązuje w Holandii od 23 stycznia między 21 a 4:30. W lutym rząd przedłużył czas jej obowiązywania do co najmniej 3 marca wyjaśniając, że doprowadziła ona skutecznie do zmniejszenia liczby interakcji społecznych.

Sędzia z Hagi uznał jednak, że wprowadzenie godziny policyjnej nie było "pilną koniecznością" uzasadniającą pominięcie normalnego procesu legislacyjnego.