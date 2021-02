Koronawirus. WHO: Liczba wykrywanych zakażeń spada niemal wszędzie

Wzrost liczby zakażeń (o ok. 7 proc.) zanotowano jedynie we wschodniej części basenu Morza Śródziemnego. Z kolei liczba zgonów chorych na COVID-19 spadała na całym świecie.

W porównaniu do wcześniejszego tygodnia liczba wykrytych zakażeń spadła o ponad 500 tysięcy.

W ciągu ubiegłego tygodnia na świecie wykryto 2,7 mln zakażeń koronawirusem. Zmarło 81 tysięcy chorych na COVID-19 (o ok. 10 proc. mniej niż tydzień wcześniej).

Najwięcej zakażeń nadal wykrywanych jest w USA - w ciągu ostatniego tygodnia wykryto ich w tym kraju 673 630, co oznacza spadek tydzień do tygodnia o 23 proc. W Brazylii w ciągu tygodnia wykryto 318 290 zakażeń (spadek o 3 proc.), we Francji - 127 565 (spadek o 6 proc.), w Rosji - 104 602 (spadek o 11 proc.), a w Wielkiej Brytanii - 97 271 (spadek o 27 proc.).

WHO poinformowało też, że tzw. brytyjski wariant koronawirusa (B.1.1.7) został wykryty w 94 krajach świata, a wariant południowoafrykański (B.1.352) w 46 krajach. Wariant z Brazylii (P.1) wykryto w 21 krajach świata.