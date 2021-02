Koronawirus. Wiceminister Marcin Horała o obostrzeniach: Może być gorzej Fotorzepa, Jakub Czermiński

- Może być naprawdę gorzej - ostrzegał na antenie Polsat News wiceminister infrastruktury Marcin Horała w kontekście obowiązujących w Polsce obostrzeń. Pełnomocnik rządu ds. budowy CPK apelował, by "dbać o to, co mamy".