Nie żyje kapitan Tom Moore. Miał koronawirusa

Światową sławę kapitan zyskał w kwietniu, gdy uruchomił zbiórkę pieniędzy na służbę zdrowia. W ramach akcji zorganizowanej przed swymi setnymi urodzinami Tom Moore - po operacji stawu biodrowego poruszający się przy pomocy chodzika - postanowił zebrać 1000 funtów, wykonując 100 okrążeń wokół swego ogrodu.

Stulatkowi udało się zebrać ponad 30 milionów funtów. Tom Moore pobił dwa rekordy Guinnessa, z rąk królowej Elżbiety II otrzymał tytuł szlachecki. Weteranowi udało się także nagrać piosenkę, która osiągnęła pierwsze miejsce na liście przebojów. Mężczyzna, nazywany w mediach "kapitanem Tomem" napisał autobiografię i pomaga w stworzeniu fundacji charytatywnej.

The Queen is sending a private message of condolence to the family of Captain Sir Tom Moore.



Her Majesty very much enjoyed meeting Captain Sir Tom and his family at Windsor last year. Her thoughts and those of the Royal Family are with them. pic.twitter.com/nl1krvoUlW