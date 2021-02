Prezydent Duda: Gospodarczo i zdrowotnie - nie jest źle

W Pałacu Prezydenckim trwa spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z członkami Rady Przedsiębiorczości, grupującej największe organizacje pracodawców. W rozmowach zorganizowanych z inicjatywy przewodniczącego Rady Przedsiębiorczości Marka Goliszewskiego biorą udział m.in. wicepremier Jarosław Gowin, wiceminister rozwoju, pracy i technologii Olga Semeniuk oraz prezes PFR Paweł Borys.

- Spotykamy się dlatego, że sprawy związane z walką z pandemią koronawirusa pod względem gospodarczym są dla mnie niezwykle istotne - zadeklarował prezydent, otwierając spotkanie. Dodał, że Marek Goliszewski zwrócił się o debatę poświęconą propozycjom i uwagom dotyczącym sytuacji w kraju i środkom zaradczym, podejmowanym w Polsce w związku z kryzysem.

- Skala problemu, jakim jest pandemia koronawirusa i jej wpływ na gospodarkę jest gigantyczna - ocenił Andrzej Duda.

- Jest to olbrzymie wyzwanie, ale jedną rzecz chcę powiedzieć z satysfakcją, że mimo wszystkich problemów, które są, mimo różnych także i nawet potknięć, które nieraz występują, bo to jest życie, generalnie wydaje się, że od strony gospodarczej sytuacja w Polsce nie wygląda źle, że na tle innych krajów poradziliśmy sobie z tym wielkim wyzwaniem, jak do tej pory, którym jest pandemia koronawirusa i jej skutki gospodarcze - oświadczył prezydent.