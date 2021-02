Nieoficjalnie: Rząd rozważa, czy otworzyć kina

"Nie ma mowy o otwarciu restauracji, siłowni czy obiektów sportowych" - cytuje Interia swe źródło "zbliżone do Rady Ministrów".

Poinformował, że w piątek przedstawiona zostanie "perspektywa" na kolejne dwa tygodnie. - Pewne szczegóły zostaną przedstawione, ale cały czas w związku z liczbą zgonów, z sytuacją wokół Polski, z szalejącą epidemią również wokół Polski, musimy być wytrwali, musimy wytrzymać do czasu, kiedy szczepionka zacznie działać na odporność zbiorową - oświadczył Mateusz Morawiecki.

W czwartek premier Mateusz Morawiecki mówił, że "musimy jednak z ostrożnością podchodzić do zmian w katalogu różnych obostrzeń".

Wprowadzone przez rząd PiS, Porozumienia i Solidarnej Polski ograniczenia praw obywatelskich i możliwości prowadzenia działalności gospodarczej zostały przedłużone do 14 lutego.

Ogłoszenie decyzji w sprawie restrykcji ma nastąpić w piątek przed południem.

- Cały czas apelujemy o to - jakkolwiek wszyscy jesteśmy zmęczeni, zirytowani, sfrustrowani - żeby jeszcze wytrzymać; że szczepionek jest coraz więcej, że one przybywają do nas w coraz większym stopniu - powiedział w czwartek Mateusz Morawiecki.

- Teraz Polska jest w coraz lepszej sytuacji, jest coraz mniej zachorowań, ale nie możemy zamykać oczu na to, co się dzieje za granicą. W wielu krajach europejskich pandemia jeszcze jest poważnym problemem i musimy to wszystko brać pod uwagę podejmując decyzje - mówił Michał Dworczyk.

W listopadzie rząd zapowiadał, że restrykcje będą wprowadzane i znoszone na podstawie średniej dziennej liczby zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 liczonej na podstawie danych z ostatniego tygodnia. Plan nie został zrealizowany - obostrzenia obowiązują, choć według listopadowych zapowiedzi w większości powiatów powinny być złagodzone.

W czwartek Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że testy wykazały SARS-CoV-2 u 6 496 osób (to o 9,2 proc. mniej niż przed tygodniem). Zmarły 444 osoby zakażone koronawirusem (najwięcej od trzech tygodni), w tym 84 z powodu COVID-19.