Wielka Brytania: Za kłamstwo na granicy grozi do 10 lat więzienia

- Przewoźnicy będą mieli obowiązek, aby upewnić się, że pasażerowie podpisali się pod nowymi ustaleniami przed podróżą. Będą karani grzywną, jeśli tego nie zrobią, a my będziemy wprowadzać surowe kary dla osób, które się nie zastosują - zapowiedział minister.

- Obejmuje to karę w wysokości 1000 funtów dla każdego podróżnego z zagranicy, który nie podejdzie do obowiązkowego testu, karę w wysokości 2000 funtów dla każdego, kto nie podejdzie do drugiego obowiązkowego testu, jak również automatyczne przedłużenie okresu kwarantanny do 14 dni, a także karę w wysokości 5 000 funtów - z możliwością podwyższenia do 10 000 funtów - dla osób, które nie przejdą kwarantanny w wyznaczonym hotelu - dodał.

- Każdy, kto skłamie w formularzu i spróbuje zataić, że był w kraju znajdującym się na czerwonej liście w ciągu 10 dni przed przyjazdem, będzie podlegał karze więzienia do 10 lat - zapowiedział Hancock.