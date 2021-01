Koronawirus. Japonia: Posłowie w nocnych klubach. Premier przeprasza

- Jest mi okropnie przykro za to, co się stało po tym jak wezwaliśmy mieszkańców, do nie wychodzenia do restauracji po 20 i unikania niepotrzebnych wyjść z domu - powiedział Suga na forum parlamentu.

Premier Japonii jest krytykowany za to, że reakcja jego rządu na sytuację epidemiczną była zbyt wolna i niespójna.

W Japonii ogłoszono w styczniu stan wyjątkowy m.in. w Tokio w związku z gwałtownym wzrostem liczby zachorowań na COVID-19.