Dworczyk: Stosunkowo łagodnie przeszliśmy czas pandemii

- Mamy niezłe wyniki jeśli chodzi o sytuację pandemiczną, liczbę zachorowań, dostępność łóżek covidowych. To wszystko napawa takim ostrożnym optymizmem, ale nie możemy zamykać oczu na to, co się dzieje w innych krajach - powiedział szef KPRM Michał Dworczyk, pytany w Polsat News o tempo łagodzenia obostrzeń epidemicznych.

Decyzją rządu Mateusza Morawieckiego okres obowiązywania ograniczeń praw obywatelskich i możliwości prowadzenia działalności gospodarczej został w Polsce przedłużony do 14 lutego. Zaprezentowane przez ministra zdrowia Adama Niedzielskiego zmiany w restrykcjach obejmują zlikwidowanie godzin dla seniorów, wznowienie działalności przez muzea i galerie sztuki oraz otworzenie sklepów w centrach handlowych. Nowe przepisy wejdą w życie 1 lutego. Pełnomocnik rządu ds. Narodowego Programu Szczepień szef KPRM Michał Dworczyk był w Polsat News pytany, czy "słabe luzowanie obostrzeń" wynika z emocji i przypuszczeń, czy też rząd kieruje się przy odblokowywaniu poszczególnych branż "twardymi danymi". - To nie są obawy ani emocje, to są decyzje wypracowane na podstawie rekomendacji ekspertów m.in. lekarzy, profesorów medycyny zgromadzonych w Radzie Medycznej przy premierze Morawieckim - odparł. Dowiedz się więcej: Ile osób zmarło w Polsce w 2021 r.? Dane mówią o wzroście liczby zgonów Dodał, że z jednej strony mamy "niezłe wyniki jeśli chodzi o sytuację pandemiczną, liczbę zachorowań, dostępność łóżek covidowych", co napawa "ostrożnym optymizmem". - Ale nie możemy zamykać oczu na to, co się dzieje w innych krajach - oświadczył Dworczyk, wymieniając w tym kontekście dane dotyczące liczby zakażeń w Czechach. - Musimy brać pod uwagę przy podejmowaniu decyzji sytuację epidemiczną u naszych sąsiadów - stwierdził.



Dworczyk dodał, że decyzje rządu podejmowane są w oparciu o wytyczne "naukowców i lekarzy". Poniżej dalsza część artykułu

Dlaczego będzie można pójść do sklepu w galerii handlowej, ale nie do restauracji? Senator PiS Jan Maria Jackowski pytał, czy skuteczny okazał się lobbing dużych zagranicznych firm. Michał Dworczyk powiedział, że to "jakieś niestworzone historie". - O tyle rozumiem, że one powstają, że wszyscy jesteśmy pod bardzo dużą presją stresu, wszyscy są już bardzo zmęczeni, wycieńczeni wieloma miesiącami pandemii i różnych obostrzeń, które obowiązują, ale musimy pamiętać, że dzięki samodyscyplinie Polaków, dzięki temu, że przepisy, które rząd szybko wdrażał były przestrzegane, to stosunkowo łagodnie przeszliśmy ten czas pandemii - oświadczył szef KPRM. - Mówię o tym stosunkowo łagodnym przejściu pandemii odnosząc się do niektórych krajów europejskich, jak Włochy czy Hiszpania - zaznaczył. Według danych z Rejestru Stanu Cywilnego, w 2020 r. zmarło w Polsce o 82 tys. osób więcej niż średnio w latach poprzednich, w tym - według danych Ministerstwa Zdrowia- 29 tys. osób, u których test wykazał koronawirusa SARS-CoV-2.