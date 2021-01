Piontkowski: Po kilku godzinach maski już nie spełnią swej roli

Od poniedziałku 18 stycznia wraca nauka stacjonarna dla uczniów klas I-III szkół specjalnych. Pozostali uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz studenci kontynuują naukę zdalną. W szkołach mogą być jednak organizowane konsultacje dla ósmoklasistów i maturzystów, a także konkursy i olimpiady.

- Aby w czasie przerw na korytarzach nie było większych grup dzieci, sugerowaliśmy rozpoczynanie zajęć o różnych godzinach. To jest do zrobienia nawet w tych największych szkołach - tłumaczył w niedzielę w Polskim Radiu 24 Dariusz Piontkowski. - W szkołach należy stosować zasady, które stosowano również jesienią i wiosną. To dezynfekcja i mycie rąk, zachowywanie dystansu tam, gdzie jest to możliwe i zakładanie maseczek - dodał.