Jacek Jaśkowiak: Powrót do szkół przedwczesny. Będzie wzrost zakażeń

18 stycznia, po ponad dwóch miesiącach, do szkół, działających w reżimie sanitarnym, wracają dzieci z klas I-III. Dzieci ze starszych klas szkół podstawowych będą kontynuowały naukę w formie zdalnej.

Zdalne nauczanie dzieci w klasach I-III rozpoczęło się 9 listopada, w czasie, gdy dobowa liczba zakażeń koronawirusem wynosiła ok. 25 tysięcy. Do gwałtownego wzrostu liczby zakażeń w Polsce doszło dwa miesiące po powrocie dzieci do nauki w formie stacjonarnej po wielomiesięcznej przerwie spowodowanej wiosennym uderzeniem koronawirusa SARS-CoV-2.