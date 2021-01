Adam Niedzielski: Na początku lutego badania przesiewowe dla nauczycieli

Jak powiedział podczas sesji pytań i odpowiedzi (Q&A) szef kancelarii premiera Michał Dworczyk, „do Polski do tej pory dotarło ponad milion dwieście sześćdziesiąt tysięcy szczepionek dwóch firm. Przede wszystkim firmy Pfizer i firmy Moderna”. - Szczepionek będzie coraz więcej. Mamy szansę na to, że niebawem zostanie zarejestrowana trzecia szczepionka, firmy AstraZeneca. I to by była dla wszystkich krajów unijnych bardzo dobra informacja, bo to pozwoliłoby na znaczące przyśpieszenie szczepień jeszcze w pierwszym kwartale - podkreślił. - Różne kraje przyjmowały różne modele działania. My przyjęliśmy ten, kierujący się bezpieczeństwem pacjenta. Kiedy okazało się, że mamy problemy z firmą Pfizer, która ograniczyła dostawy, kraje, które zdecydowały, aby szczepić wszystkich i nie zostawiać w magazynach żadnej rezerwy, mają realny problem. Dzięki strategii opartej na bezpieczeństwie pacjenta mamy gwarancję, że każdy, kto dostał pierwszą dawkę szczepionki, dostanie też drugą - dodał.

Na temat szczepień wypowiedział się później również minister zdrowia Adam Niedzielski. - W przestrzeni publicznej często pojawiają się zarzuty, że jako Polska nie kupiliśmy wszystkiego, co było możliwe do kupienia. Takie zarzuty dotyczyły w szczególności szczepionki Moderny. Samej szczepionki Moderna mamy już na tę chwile zakontraktowane 6,6 mln. Mówię o dostawie w ciągu roku, która ma być systematycznie rozłożona. Ale oprócz Moderny mamy jeszcze inne szczepionki, które są zakontraktowane w łącznej ilości ponad 62 mln. Cały kraj może mieć pewność, że otrzyma szczepionkę. Ilość dawek jest większa niż liczba dorosłej populacji. Warto wyjaśnić, co wydarzyło się ostatnio w przypadku Moderny, bo na tym tle kreowane są polityczne emocje. To, co zostało nam zaoferowane przez firmę Moderna, to zakup, który miał mieć miejsce dopiero w czwartym kwartale tego roku lub nawet na początku roku 2022 - stwierdził