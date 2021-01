Waldemar Pawlak: Zaszczepię się w ostatniej możliwej chwili AFP

- Jeżeli o mnie chodzi, to w tej sytuacji mogę zadeklarować, że zaszczepię się w ostatniej możliwej chwili, kiedy będzie sama końcówka; nie będę się musiał nikogo prosić ani przez nikogo być piętnowany, że skorzystałem z jakiejkolwiek okazji - oświadczył były premier Waldemar Pawlak, odnosząc się w Polsat News do tego, że w Polsce przeciwko COVID zaszczepione zostały znane osoby spoza tzw. grupy zero.