Koronawirus. Ile osób szczepi się dziennie na COVID w Polsce? Minister zdrowia podał dane

- Dzisiejsze dane będą w bardzo dużym stopniu powieleniem tego co było wczoraj, mniej więcej 13 tysięcy zachorowań, co pokazuje, że trochę do góry przesunęła się ta średnia - w okresie przedświątecznym byliśmy na poziomie ok. 10 tysięcy - mówił minister.

- Myślę, że przygotowując się latem w zakresie zakupów sprzętowych zostało zrobione dużo. Potem we wrześniu, październiku, gdy zaczęła się rozpędzać ta druga fala, to te nasze działania były w bardzo różnych sferach - mówił Niedzielski pytany o to, czy rząd zrobił wszystko, by jak najlepiej przygotować kraj do walki z epidemią. - Najważniejszym było przygotowanie odpowiedniej liczby łóżek dla pacjentów, tutaj pilnowaliśmy buforu bezpieczeństwa - nadwyżki liczby łóżek. Kolejna rzecz to było usprawnienie działania ratownictwa medycznego - wyliczał minister.

Jednocześnie Niedzielski przyznał, że "zawsze można zrobić więcej".