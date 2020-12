Papież Franciszek zaszczepi się w styczniu

Już we wrześniu papież apelował do decydentów, by dystrybucja testowanej wówczas szczepionki różnych firm była jak najszersza, tak aby trafiła przede wszystkim do grup. które jej najbardziej potrzebują.

Franciszek podkreślał wówczas, że pandemia, która zubożyła wiele rodzin, spowodowała także ubóstwo farmaceutyczne. Walka z nim powinna polegać na powszechnej dystrybucji szczepionek.