Premier Morawiecki: Rozpoczynamy dystrybucję 300 tys. dawek szczepionki na COVID

- Mamy do wyboru albo strach, ryzyko, albo nadzieję i bezpieczeństwo - stwierdził.

- Dzisiaj przyjechało do Polski już 300 tysięcy dawek i rozpoczynamy dystrybucję - powiedział szef rządu deklarując, że szczepionki "dziś i jutro ruszą do ponad 250 kolejnych szpitali".

- Teraz wchodzimy w nową fazę, w fazę, kiedy ta największa, a w szczególności najważniejsza operacja logistyczna - która pozwoli nam w najbliższych paru miesiącach rozwieźć dawki (szczepionki) dla ok. 30 mln obywateli, którzy mogą uodpornić się, mogą dzięki temu postawić tamę wirusowi - jest operacją powrotu do życia sprzed pandemii. Każdy chyba chce, żebyśmy wrócili jak najszybciej do życia przed pandemią - podkreślił Mateusz Morawiecki.

Premier przekonywał, że nie znamy lepszego antidotum na koronawirusa SARS-CoV-2 niż szczepionka. - Zaufajmy nauce i medycynie - mówił apelując, by wszyscy Polacy zapisywali się na szczepienie.

- Niech zwyciężą nadzieja i bezpieczeństwo. Dzisiaj rozpoczynamy szerokozasięgową dystrybucję, wcześniej nawet, niż sądziliśmy - powiedział Morawiecki.

- Wierzę, że nadzieja i bezpieczeństwo są na wyciągnięcie ręki, w ciągu najbliższych kilku miesięcy możemy zwyciężyć tę nierówną do tej pory walkę z wirusem - oświadczył szef rządu, kończąc wystąpienie.