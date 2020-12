Horban: Zakaz podróży służbowych to nie tylko nasz pomysł

Na czwartek zapowiedziano konferencję prasową ministra zdrowia Adama Niedzielskiego w sprawie dalszych działań związanych z rozwojem pandemii. Według nieoficjalnych informacji rząd może ogłosić nowe obostrzenia, w tym zakaz odbywania podróży służbowych.

Ma to ograniczyć liczbę wyjazdów w okresie świąteczno-noworocznym. Do resortu zdrowia docierają sygnały, że wielu Polaków pod pozorem obowiązków służbowych wyjeżdża na urlopy.

- Jeżeli popatrzy się na tygodniową liczbę osób nowo zdiagnozowanych i tygodniową liczbę zgonów, to od 2 tygodni jesteśmy na tym samym poziomie i szykuje się, że w tym tyg. też tak będzie, to są liczby bardzo niepokojące - mówił w rozmowie z Polskim Radiem prof. Andrzej Horban, główny doradca premiera ds. walki z pandemią Covid-19.

- To nie jest tylko nasz pomysł, jeżeli popatrzymy na to, co się dzieje w krajach ościennych, to jest dokładnie to samo. Sytuacja zaczyna się wszędzie robić dramatyczna - komentował pomysł utworzenia rejestru podróży służbowych lub całkowitego zakazu podróży.