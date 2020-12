Rzecznik MZ: Gospodarka musi ustąpić zdrowiu i życiu

Osoby, które będą przyjeżdżały do Polski transportem zorganizowanym będą musiały odbyć 10-dniową kwarantannę. Od godz. 19:00 31 grudnia do 6:00 1 stycznia będą obowiązywały ograniczenia w przemieszczaniu się.

"Żebyśmy nie zakażali się masowo i nie umierali"

Rzecznik Ministerstwa Zdrowia ocenił, że liczba zajętych łóżek covidowych (18,5 tys.) oraz respiratorów dla pacjentów z COVID-19 (1 725) w polskich szpitalach to "nie są małe liczby".

Według Andrusiewicza, jeśli chodzi o liczbę zakażeń, Polska nie wróciła do stanu "z którego zaczynaliśmy drugą falę". - Jeżeli teraz rozpoczęlibyśmy marsz w kierunku trzeciej fali, a rozpoczęlibyśmy go niestety nieodpowiedzialnym zachowaniem w sylwestra, w ferie, to mielibyśmy poważną szansę na przekroczenie granicy 30 tys. zakażeń na dobę, dojścia nawet do 40-50 tys. - mówił rzecznik.

Oświadczył, że zapowiadane przez Niedzielskiego restrykcje są "po to, żebyśmy nie zakażali się masowo i nie umierali".

- Wszyscy reagują podobnie jak my, część państw wprowadza ostrzejsze restrykcje, całkowite lockdowny - stwierdził Andrusiewicz.

- My ograniczamy naszą aktywność, bo to rzecz ważna, żeby ograniczyć aktywność ludzką, ograniczyć kontakty i to do minimum, stąd ta zakomunikowana wczoraj przez ministra Niedzielskiego decyzja o zamknięciu hoteli, stoków narciarskich, galerii handlowych - zaznaczył.

- Wiemy, że wiąże się ona z wieloma dramatami ludzkimi osób, które prowadzą działalność gospodarczą, ale pamiętajmy: rząd podejmuje tę decyzję chroniąc zdrowie i życie ludzkie. Zdrowie i życie ludzkie musi być na pierwszym planie - przekonywał.

- Niestety, tu gospodarka musi zdrowiu i życiu ustąpić - ocenił, wspominając jednocześnie o zapowiadanej przez wicepremiera Gowina "tarczy" dla przedsiębiorców.