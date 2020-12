Macierewicz: Święta bez nowych restrykcji? Godne pochwały

W czwartek minister zdrowia poinformował, że od 28 grudnia do 17 stycznia w Polsce obowiązywać będzie „kwarantanna narodowa”. Rząd Mateusza Morawieckiego zamyka hotele, stoki narciarskie i galerie handlowe. O godz. 19:00 31 grudnia wprowadzone zostanie ograniczenie w przemieszczaniu się, obowiązujące do godz. 6:00 1 stycznia. Mimo to Radosław Fogiel, wicerzecznik PiS, stwierdził, że „określenie narodowa kwarantanna jest nieco na wyrost”, ponieważ „jest bliższa lockdownowi, a to nie jest sytuacja jaką mamy w Polsce”

- Ostrożność jest potrzebna, trzeba sobie zdawać sprawę z zagrożenia. W kwarantannie narodowej chodzi o to, by zminimalizować to związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa - komentował w sobotę w Polskim Radiu 24 Antoni Macierewicz.