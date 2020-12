Koronawirus. Niemcy: Druga największa dobowa liczba zgonów zakażonych

1 grudnia minister zdrowia Niemiec, Jens Spahn mówił, że choć w styczniu w Niemczech powinny się rozpocząć szczepienia na COVID-19 to jednak kraj czekają bardzo trudne zimowe miesiące. Dodał, że - mimo zahamowania tempa epidemii w Niemczech i osiągnięcia wypłaszczenia krzywej zakażeń - nie jest zadowolony i przekonywał, że liczby wykrywanych w Niemczech zakażeń koronawirusem muszą się zmniejszyć.

2 grudnia kanclerz Niemiec Angela Merkel poinformowała, że obostrzenia obowiązujące obecnie w Niemczech zostały przedłużone do 10 stycznia w związku z wciąż trudną sytuacją epidemiczną kraju.

Merkel apelowała wcześniej o unikanie zbędnych kontaktów oraz podróży. Wezwała pracodawców do ułatwiania pracownikom pracy zdalnej.

W związku z lockdownem od 1 grudnia w spotkaniach prywatnych może uczestniczyć do pięciu osób z nie więcej niż dwóch gospodarstw domowych (nie dotyczy to dzieci do lat 14). Od 23 grudnia do Nowego Roku w Niemczech dozwolone mają być spotkania rodzinne w gronie do 10 osób.

Dyrektor Instytutu Roberta Kocha mówił 3 grudnia, że Niemcy padają obecnie ofiarą własnego sukcesu w walce z epidemią wiosną, który obniżył czujność mieszkańców kraju, a nawet doprowadził do tego, że niektórzy zaczęli kwestionować istnienie wirusa.