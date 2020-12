Koronawirus. Biden przedstawia plan na walkę z COVID w pierwszych 100 dniach prezydentury

Z zapowiedzi Bidena wynika, że jego administracja chce zaszczepić na COVID-19 100 mln Amerykanów, doprowadzić do ponownego otwarcia szkół w całych Stanach Zjednoczonych i wzmocnienia nakazów noszenia masek.

W czasie konferencji w Wilmington, w stanie Delaware, Biden oświadczył, że chce, aby Kongres w pełni sfinansował dostarczenie szczepionek do każdego zakątka USA. Narodowym priorytetem ma być doprowadzenie do tego, by w pierwszych 100 dniach jego prezydentury dzieci wróciły do szkół.

- W ciągu 100 dni zmienimy kurs tej choroby i zmienimy na lepsze życie Amerykanów - zapowiedział Biden, który urząd prezydenta obejmie 20 stycznia. - Niezależnie od waszych poglądów politycznych czy punktu widzenia, zakładamy maski na 100 dni - dodał.