Mateusz Morawiecki: Dane nie kłamią. Wygrywamy z epidemią Mateusz Morawiecki AFP

Premier Mateusz Morawiecki uważa, ze wprowadzone restrykcje przynoszą zamierzony skutek. "Liczba zakażeń spada! Do czasu otrzymania szczepionki stosujmy to, co po prostu działa" - zaapelował.