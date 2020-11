Koronawirus w Japonii. Tokio wprowadzi obostrzenia dotyczące barów i restauracji?

W środę w Japonii spotka się też panel ekspertów doradzający japońskiemu rządowi w walce z epidemią koronawirusa.

We wtorek Japonia ograniczyła program wspierania krajowej turystyki "Go To Travel" w miastach Sapporo i Osaka. Program jest krytykowany za to, że wspierając mobilność Japończyków sprzyja on rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Władze Tokio będą analizować czy nie zawiesić programu wspierającego turystykę w stolicy.