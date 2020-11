Koronawirus w Polsce: O ile mniej było testów 17 listopada w porównaniu z poprzednim wtorkiem

Liczba zakażeń koronawirusem w Polsce, o których Ministerstwo Zdrowia poinformowało tydzień temu, w porównaniu do wtorku przed dwoma tygodniami wzrosła o 6120 co oznaczało wzrost liczby zakażeń koronawirusem tydzień do tygodnia o 31,6 proc. Wzrost liczby zakażeń raportowany 10 listopada (25 484) był największym dobowym wzrostem liczby zakażeń koronawirusem w Polsce, raportowanym we wtorek, od początku epidemii.

Dwa tygodnie temu liczba zakażeń koronawirusem wykrytych w ciągu doby w Polsce w porównaniu do wtorku przed trzema tygodniami wzrosła o 3064 co oznaczało wzrost liczby zakażeń koronawirusem tydzień do tygodnia o 18,8 proc. Wzrost liczby zakażeń 3 listopada (19 364) był wówczas największym od początku epidemii wtorkowym wzrostem liczby zakażeń.