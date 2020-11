Prof. Simon: Mógłbym powiedzieć: a nie mówiłem materiały prasowe

Polskie społeczeństwo żyje w innych wartościach, w innej skali i potrzebach niż grupa nawiedzonych polityków. Minister zdrowia znakomicie pracuje, ale on nie nadrobi zaległości przy tej skali epidemii, do tego walcząc jeszcze z ruchami antycovidowymi, które obok nieudolności poprzedniego ministerstwa odpowiadają w dużym stopniu za rozprzestrzeniania się pandemii - tłumaczy Onetowi profesor Krzysztof Simon kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii UM i ordynator Oddziału Zakaźnego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu.