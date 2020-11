Koronawirus we Włoszech: Lekarze wzywają do wprowadzenia lockdownu

Prezes stowarzyszenia lekarzy i chirurgów ostrzegł, że scenariusz jaki czeka Włochy jest dramatyczny, nie tylko jeśli chodzi o leczenie chorych na COVID-19, ale również leczenie wszystkich innych pacjentów, cierpiących na inne schorzenia.

We Włoszech obowiązuje już godzina policyjna (od 22 do 5), bary i restauracje muszą zamykać się o 18. W niektórych regionach Włoch obostrzenia te są jeszcze ostrzejsze.

Czerwone strefy obowiązują w regionach położonych w Lombardii, Piemoncie i Kalabrii - tam mieszkańcy mogą opuszczać domy tylko, gdy jest to niezbędne - by zrobić zakupy, udać się do lekarza lub do pracy.

Anelli uważa jednak, że potrzeba kolejnych "drastycznych środków" takich jak ogólnokrajowy lockdown, aby uniknąć przeciążenia szpitali pod koniec grudnia i na początku stycznia.

We Włoszech w niedzielę wykryto 32 616 zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i 331 zgonów chorych na COVID-19.