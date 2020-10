Michał Dworczyk: Do pracy w szpitalu na Stadionie Narodowym potrzebne 500 medyków

- Szpital jest budowany w pomieszczeniach w koronie Stadionu Narodowego w Warszawie - powiedział Szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk. - To duże pomieszczenia po to, żeby personel medyczny miał dostęp do dużej liczby pacjentów. Załatwione zostały wszystkie sprawy formalno-prawne - zapewnił.

Dworczyk powiedział również, jaki jest bieżący stan spraw związany ze szpitalem tymczasowym na Stadionie Narodowym. - Szpital jest budowany w 3. etapach: pierwszy etap, który będzie najszybciej zakończony to 300 łóżek, z czego 50 do intensywnej terapii i pozostałe do leczenia tlenowego - wyjaśnił. - Trwają dzisiaj prace budowlane. Są dostosowywane sanitariaty dla pacjentów i personelu. Budowane są śluzy, które będą oddzielały chorych od zdrowych, zwożony jest sprzęt z Agencji Rezerw Materiałowych - dodał.

Etapy budowy #SzpitalNarodowy:

?? Etap I - 300 łóżek,

?? Etap II - 500 łóżek,

?? Etap III - 1000 łóżek. pic.twitter.com/34GN9HkDYZ — Kancelaria Premiera (@PremierRP) October 21, 2020