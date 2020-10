Senator PiS: Czy ostatnie pół roku zostało prawidłowo wykorzystane?

Jan Maria Jackowski, pytany w RMF FM o słowa premiera, przywołał słowa głównego doradcy premiera ds. walki z Covid-19, prof. Andrzeja Horbana. - Na pewno nie zrobiono wszystkiego, to jest oczywista oczywistość (...). Skala wyobrażenia rządzących nie objęła tak dużej liczby zakażeń - mówił prof. Horban w tej samej stacji.

- Wstrząsnęły mną jego słowa. On wypowiedział taką opinię, że niestety ostatnie pół roku nie zostały odpowiednio wykorzystane. Mówi to doradca premiera, więc to osoba, którą trudno podejrzewać o jakieś opozycyjne nastawienie do rządu - stwierdził Jackowski. - Trudno, żebym się wypowiadał miarodajnie, czy rząd przespał (ostatnie pół roku - red.), czy nie przespał - od tego są fachowcy - dodał.

- Sądzę, że mimo że takie opinie pojawiały się jeszcze na wiosnę, że będzie druga fala, to sadzę, że później było takie usypiające przekonanie, że wirus odpuścił - ocenił senator PiS.

- Rodzi się pytanie, czy ostatnie pół roku zostało prawidłowo wykorzystane na przygotowanie odpowiednio zarówno szpitali, jak i opinii publicznej do tego stanu epidemii, jaki teraz mamy - powiedział Jackowski.