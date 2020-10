Prezydent Zielonej Góry: Chętnie bym cofnął słowa o „koranaściemie”

Kubicki pod koniec sierpnia pyta swoich fan闚 na Facebooku, czy na wiecie jest kornawirus czy jedna wielka koronociema?. Zobaczy貫m fotografi by貫go ju ministra Szumowskiego na wakacjach. Ledwo przesta by ministrem i co? Spakowa si i polecia z rodzin na wakacje do Hiszpania. Zadam Wam proste pytanie kiedy minister m闚i prawd? Wtedy kiedy zabrania wchodzi do lasu, wychodzi z domu, kiedy m闚i o tym, 瞠 wakacje to raczej w domu? Ile jest w tym wszystkim prawdy? Jak mamy w to wszystko wierzy? - pisa prezydent Zielonej G鏎y we wpisie, kt鏎y szybko zyska tysi鉍e udost瘼nie.

6 padziernika Kubicki poinformowa, 瞠 test wykaza u niego zaka瞠nie koronawirusem. W czwartek napisa z kolei na Facebooku, 瞠 篡cie weryfikuje wszystko, nasze pogl鉅y, postawy. Potrafi to robi w spos鏏 brutalny i bezwzgl璠ny. Po pierwszym miesi鉍u wcale tego koronawirusa u nas nie by這 wida, by niewidoczny, niegrony, nieobecny. Pojedyncze przypadki, ca貫 dnie bez zaka瞠, zero, jeden, zero, zero to liczby zara穎nych z pocz靖ku pandemii - przypomnia.

Od wiosny spotka貫m dziesi靖ki tysi璚y ludzi i cho wsz璠zie pisali o tej koronie to jako w moim otoczeniu bli窺zym i dalszym nikt nie chorowa. Nikt nie mia problem闚. Nikt jej nie widzia. By豉 gdzie tam daleko w Lombardii, Chinach, Nowym Jorku. Za to wp造wa造 setki poda o pomoc od przedsi瑿iorc闚. To by konkret, namacalny i widzialny. Dlatego denerwowa造 mnie, i nie tylko mnie nadmierne obostrzenia w gospodarce - t逝maczy Kubicki.

Nie wytrzyma貫m i napisa貫m o koronociemnie. Jeli jeszcze raz przeczytalibycie tamte posty uwa積ie zauwa篡libycie, i nigdy nie negowa貫m samego faktu istnienia wirusa lecz przesadn reakcj na niego - podkreli. Pisa貫m o tym, 瞠 b璠zie on z nami na zawsze i trzeba nauczy si z nim 篡. Pisa貫m o ciemnianiu przez r騜nych ludzi od polityk闚 poprzez naukowc闚. Podawa貫m konkretne przyk豉dy raport闚, opinii. Fachowcy m闚ili, 瞠 mo積a tak, mo積a inaczej, 瞠 maseczki to nic nie daj tak zreszt m闚i minister. Czy kto z Was nie s造sza teorii 瞠 sczepienia, kt鏎e przechodzilimy w dzieci雟twie, zw豉szcza te przeciw grulicy maja moc? Czy nie zacz瘭imy w to wierzy? A mo瞠 bardzo mocno chcielimy w to uwierzy? Temat zacz像 篡 w豉snym 篡ciem... - napisa prezydent Zielonej G鏎y.