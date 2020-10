Opozycja ostro o nowych obostrzeniach. "Osłonią temat aborcji"

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział nowe obostrzenia i zakazy, które mają na celu powstrzymać rozprzestrzenianie się koronawirusa. Politycy opozycji ostro krytykują w mediach społecznościowych podjęte przez rząd decyzje.

Mateusz Morawiecki poinformował dziś, że cała Polska staje się czerwoną strefą, zamknięte zostają bary i restauracje, starsze roczniki szkół podstawowych przechodzą na naukę zdalną, a osoby do 16. roku życia nie mogą same wychodzić z domu przez część dnia. Ponadto Mateusz Morawiecki ogłosił zakaz spotkań i aktywności w grupach powyżej pięciu osób. Wyjątkiem są ci, którzy mieszkają razem oraz ci, którzy spotykają się w celach zawodowych. Premier zaapelował także do seniorów powyżej 70. roku życia, którzy nie świadczą pracy, aby w miarę możliwości pozostali w domach. Jednocześnie zapowiedział również uruchomienie Korpusu Wsparcia Seniorów, by pomóc osobom starszym niemającym opieki rodziny. W Warszawie w nocy z czwartku na piątek doszło na Żoliborzu do starć policji z uczestnikami demonstracji zorganizowanych w stolicy po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego, który w czwartek uznał tzw. aborcję eugeniczną za sprzeczną z Konstytucją. Wprowadzenie nowych obostrzeń szeroko komentują w mediach społecznościowych politycy opozycji. Wielu z nich twierdzi, że jest to tylko odwrócenie uwagi od orzeczenia TK ws. aborcji. Poniżej dalsza część artykułu

Sprawę skomentował między innymi poseł Platformy Obywatelskiej Michał Szczerba. „Infolinia i strona? Korpus Wsparcia Seniorów? Tyle? Serio? Od 28 kwietnia leży nieruszony projekt Koalicji Obywatelskiej w sprawie ochrony DPS-ów, placówek opieki, zakładów opiekuńczo-leczniczych i hospicjów. Obowiązkowe cotygodniowe testy dla zatrudnionych. Koronawirus szaleje w tych miejscach!” - czytamy we wpisie na Twitterze polityka. Infolinia i strona? Korpus Wsparcia Seniorów? Tyle? Serio? Od 28 kwietnia leży nieruszony projekt @KObywatelska ws.ochrony DPS-ów, placówek opieki, zakładów opiekuńczo -leczniczyc i hospicjów. Obowiązkowe cotygodniowe testy dla zatrudnionych. Koronawirus szaleje w tych miejscach! — Michał Szczerba (@MichalSzczerba) October 23, 2020 Poseł Sławomir Neumann jest natomiast zdania, że ogłoszenie nowych obostrzeń ma „osłonić temat aborcji”. „Wprowadzają lockdown, zamykają całe branże, zamykają seniorów w domach, ale klasy 1-3 pracują, kościoły otwarte. Strategia premiera Mateusza Morawieckiego to rzucanie się od ściany do ściany?” - zapytał we wpisie opublikowanym w mediach społecznościowych. „A koszty mają ponosić przedsiębiorcy? Nie ma żadnych, wymiernych środków osłonowych. A ich ma osłonić temat aborcji” - podkreślił. Wprowadzają lockdown,zamykają całe branże,zamykają seniorów w domach ale klasy 1-3 pracują, kościoły otwarte.

Strategia PMM to rzucanie się od ściany do ściany?

A koszty mają ponosić przedsiębiorcy?

Nie ma żadnych,wymiernych środków osłonowych.

A ich ma osłonić temat aborcji.???>? — Sławek Neumann (@SlawekNeumann) October 23, 2020 Podobnego zdania jest również posłanka Koalicji Obywatelskiej Katarzyna Lubnauer, która stwierdziła, że „nie wie, czy PiS chce przykryć katastrofę w walce z COVID-19 wyrokiem na kobiety, czy wyrok na kobiety katastrofą”. „Jedno i drugie to masakra dla Polaków” - zaznaczyła. Jeż nie wiem, co PIS chce, czym przykryć, katastrofę w walce z #COVID19 - wyrokiem na kobiety, czy #WyrokNaKobiety katastrofą?



Jedno i drugie to masakra dla Polaków.

?? — Katarzyna Lubnauer (@KLubnauer) October 23, 2020 W opinii posła Platformy Obywatelskiej Sławomira Nitrasa w decyzjach podejmowanych przez rząd w sprawie walki z epidemią, „brak elementarnej logiki”. „Kilka dni temu wprowadzili godziny dla seniorów w sklepach. Teraz zabraniają seniorom wychodzenia z domów. Zamykają bary ale zostawiają szkoły i kościoły. Chyba brak w tym elementarnej logiki” - napisał polityk we wpisie na Twitterze. Kilka dni temu wprowadzili godziny dla seniorów w sklepach. Teraz zabraniają seniorom wychodzenia z domów. Zamykają bary ale zostawiają szkoły i kościoły. Chyba brak w tym elementarnej logiki. — Slawomir Nitras (@SlawomirNitras) October 23, 2020